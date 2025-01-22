RHEINLAND-PFALZ – Der Rhein – Ein ganz besonderer Fluss – Eine Reise von den Alpen bis zur Nordsee und ein Blick auf die Folgen der aktuellen Trockenheit

Die anhaltende Trockenheit macht derzeit deutlich, wie empfindlich auch der Rhein auf Veränderungen des Wasserhaushalts reagiert. Niedrige Wasserstände haben Auswirkungen auf Schifffahrt, Natur und Landschaft und zeigen, wie eng der Fluss mit den klimatischen Bedingungen verbunden ist. Doch der Rhein ist weit mehr als eine wichtige Wasserstraße: Auf seinem über 1.200 Kilometer langen Weg von den Gletscherregionen der Alpen bis zum weit verzweigten Delta in den Niederlanden prägt er Landschaften, Wirtschaft und Kultur und ist Lebensraum für Millionen Menschen.

Mit diesem außergewöhnlichen Fluss beschäftigen sich zwei Vorträge der KreisVolkshochschule Neuwied. Referent Wilfried Hausmann, ehemaliger Wehrleiter der Stadt Neuwied und Fachplaner für Starkregenvorsorge, nimmt die Teilnehmenden mit auf eine spannende Reise entlang des Rheins – von seiner Quelle in den Schweizer Alpen über die Stromschnellen und das weltberühmte Mittelrheintal bis hin zu seiner Mündung in die Nordsee.

Dabei geht es nicht nur um geografische und hydrologische Besonderheiten. Hausmann beleuchtet auch die historische und kulturelle Bedeutung des Rheins sowie seine Rolle für Handel und Verkehr. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Hochwasserschutz und den damit verbundenen Herausforderungen. Wie verändern Klimawandel und veränderte Wetterlagen den Rhein und seine Landschaften? Welche Folgen haben Trockenperioden und niedrige Wasserstände? Und was bedeutet es heute, in einer Region zu leben, die so eng mit dem Rhein verbunden ist?

Der Vortrag verbindet fundiertes Wissen mit anschaulichen Einblicken und eröffnet einen neuen Blick auf einen Fluss, der unseren Lebensraum seit Jahrhunderten prägt. Eingeladen sind alle, die den Rhein lieben, sich für seine Geschichte und Entwicklung interessieren oder ihn einfach einmal aus einer anderen Perspektive kennenlernen möchten.

Es gibt zwei Termine: 26. August ab 18 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung in Linz und 27. Oktober ab 18:30 Uhr in der Stefan-Andres-Schule in Unkel. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Eine Anmeldung möglich unter www.kvhs-neuwied.de. Foto: Wilfried Hausmann