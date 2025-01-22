KREIS ALTENKIRCHEN – Neue Angebote der Kreisjugendpflege

Kreis Altenkirchen. Auch direkt nach den Sommerferien hat die Kreisjugendpflege wieder einige Angebote „in petto“, hier die nächsten Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche: Unter dem Motto „Motto „Obendrüber/Untendrunter – Hindernisse gibt es keine““ findet am Samstag, 22. August, von 10 bis 14.30 Uhr eine Abenteueraktion in Freusburg an. Dahinter verbirgt sich ein spannendes und abwechslungsreiches Geländespiel für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren. Der Kostenbeitrag liegt bei 10 Euro. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich unter jennifer.weitershagen@kreis.ak.de per Mail oder Tel. 02681-812541.

Kinder und Jugendliche ab acht Jahren sind am Samstag, 29. August, von 14 bis 16.30 Uhr zu einem kreativen Töpferworkshop ins Keramikmuseum Höhr-Grenzhausen eingeladen. Der Kurs steht ganz im Zeichen der freien Gestaltung und bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, handwerkliches Geschick mit kreativen Ideen zu verbinden. Auch hier liegt die Teilnehmergebühr bei 10 Euro. Anmeldungen sind per E-Mail unter anna.beck@kreis-ak.de möglich.

Zudem werden wieder einige Themenkochkurse für Nachwuchsköche angeboten; bei einem steht bereits fest, wohin die kulinarische Reise geht: Am Samstag, 5. September, von 10 bis 16 Uhr können Kinder in Wissen im Alter von acht bis zwölf Jahren vegetarische Gerichte aus der arabischen Küche kennenlernen. Die Anmeldung erfolgt per Mail unter jennifer.weitershagen@kreis-ak.de oder Tel. 02681-812541. Die Teilnehmergebühr beträgt 5 Euro.

Gefördert durch das „Landesprogramm zur Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut“ können kurzfristig zwei weitere Kochkurse angeboten werden. Am Sonntag, 23. August, findet ein Themenkochkurs von 10 bis 16 Uhr in Wissen statt; am Samstag, 29. August, im gleichen Zeitraum in Hamm (Sieg). Diese Kurse sind kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich.