HACHENBURG – Golden Markt – Sunset Lounge in Hachenburg mit Winterkind

Hachenburg. Den Donnerstagabend stilvoll auf dem Alten Markt ausklingen lassen – diese Idee kommt beim Westerwälder Publikum außergewöhnlich gut an. Zahlreiche Besucher – viele passend ganz in weiß und gold – genossen am vergangenen Donnerstag im goldenen Licht der untergehenden Sonne bei spritzigen Cocktails oder einem kühlen Bier die chilligen Beats und den lauen Sommerabend. Nun geht es am 20. August, ab 19.15 Uhr weiter mit dem musikalischen Act Winterkind, dessen Musikrichtung die Sunset Lounge auch in Zukunft mit prägen wird. Winterkind mixt Afro, Melodic und House Musik zu einem einzigartigen Sound, der Herzen auf den Dancefloors weltweit erobert – mit einer stetig wachsenden Fangemeinde und über 8 Millionen Streams auf Spotify. Im Laufe der Jahre hat das Duo seinen Sound verfeinert und weiterentwickelt. Entstanden ist ein unverwechselbarer Mix aus gefühlvollen Melodien, träumerischen Klangwelten und tanzbaren Beats.

Ihre Einflüsse reichen von Ben Böhmer über Rüfüs Du Sol bis hin zu Black Coffee. Beim Golden Markt kann man nun ihre energetischen Beats und träumerischen Vibes live erleben.

Dazu servieren Dominic und Yannick in ihrem Cocktail-Mobil den Signature Drink Golden Spritz, den sie speziell für die neue Reihe kreiert haben und den es auch in alkoholfreier Variante gibt. Dieser leckere Cocktail wird auch bei den teilnehmenden Gastronomen erhältlich sein. Dort gibt es selbstverständlich auch das beliebte Hachenburger Bier.

Dank des Engagements der Stadt Hachenburg und der finanziellen Unterstützung durch die rhenag, die Westerwald-Brauerei und die Westerwaldbank ist der Eintritt zu diesem besonderen Event frei. Foto: