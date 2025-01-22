RHEINLAND-PFALZ – BARMER begrüßt Vorstoß für geschlechtersensible Medizin

Die BARMER begrüßt den von der CDU-Landtagsfraktion in den rheinland-pfälzischen Landtag eingebrachten Antrag „Geschlechtersensible Medizin und Frauengesundheit stärken“. Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der BARMER in Rheinland-Pfalz und im Saarland, sagt: „Das Geschlecht eines Menschen ist mitverantwortlich dafür, wie wahrscheinlich sich bestimmte Erkrankungen entwickeln, mit welchen Symptomen sich Krankheiten äußern und wie die beste Behandlung aussieht. Die BARMER setzt sich für die Förderung geschlechtersensibler Medizin ein. Gendermedizin muss noch stärker als bisher in der Aus- und Weiterbildung von Menschen in Gesundheitsberufen und in der wissenschaftlichen Forschung verankert werden. Eine Medizin, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern berücksichtigt, verbessert die Gesundheitsversorgung aller Menschen. Es ist gut, dass es nun auch in Rheinland-Pfalz eine politische Initiative für Gendermedizin gibt.“