HELMENZEN – Erneuter Zechbetrug in Altenkirchen

Am Abend des 14. Dezember 2025 kam es in einem Restaurant in der Ortslage Helmenzen zu einem Zechbetrug zum Nachteil der Gastronomen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei betrat eine 38-jährige Frau das Restaurant und konsumierte dort diverse Speisen und Getränke. Im Anschluss wollte sie sich der Rechnungsbegleichung entziehen, was den Mitarbeitern des Restaurants jedoch auffiel. Die im Anschluss hinzugerufene Polizei konnte feststellen, dass sie bereits bei zwei weiteren Restaurants in Altenkirchen gleichgelagert in Erscheinung getreten ist. Gegen die 38-Jährige wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet. Quelle Polizei