RHEINBROHL – Beschädigtes Fahrzeug in Rheinbrohl – Hinweise erbeten!

Im Verlauf der Nacht vom 04. auf den 05. Oktober 2025 zwischen 23:15 Uhr und 00:30Uhr kam es zu einer Beschädigung am Außenspiegel eines VW Transporters. Der Transporter stand geparkt am Straßenrand in der Hauptstraße in Rheinbrohl. Die Ursache der Beschädigung ist unklar, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Ursache der Beschädigung machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644/9430 oder per Mail an pilinz.wache@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei