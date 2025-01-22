NEITERSEN – „DANKESCHÖN“ an die Sponsoren des WS Neitersen

Die D1 der JSG Neitersen/Altenkirchen kann sich über einen frischen Trikotsatz freuen und mit Heim- und Ausweichtrikot in die neue Bezirksliga Saison 25/26 starten. Die JSG Neitersen/Altenkirchen bedankt sich bei den Sponsoren Christina Siedler & Iris Kolb – amondo die Urlaubsprofis aus Fluterschen und Fein Energy GmbH & Co. KG aus Helmenzen. „Ein Sponsoring ist nicht selbstverständlich und die Junioren wissen diese Unterstützung wirklich zu schätzen! Vielen Dank!“, bedanken sich die Trainer und Jugendleiter der JSG Neitersen/Altenkirchen.

Die neuen Trikots machen direkt einen guten Eindruck, denn die Mannschaft sammelte nach einer Niederlage zum Start zuletzt fünf Siege in Folge und führt somit aktuell die Tabelle der Bezirksliga-Ost an. So hofft man auf weitere gute Spiele und Erfolge in den neuen Trikots! Text und Fotos: Verein WS Neitersen