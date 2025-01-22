RHEINBREITBACH – Verkehrsunfallflucht in Rheinbreitbach

Montagmorgen, 15. September 2025, gegen 08:30 Uhr, wurde ein auf einem Parkplatz abgestellter Pkw beim Ausparken aus einer Parklücke beschädigt. Der Unfallverursacher setzt seine Fahrt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fort. Nur durch einen aufmerksamen Zeugen, der sich das Kennzeichen notierte, konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Quelle Polizei