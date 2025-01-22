ALTENKIRCHEN – Wandern mit den Landfrauen

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen wandern am Donnerstag, den 25.09.2025, an der Nister. Treffpunkt ist um 16:00 Uhr an der Brücke in Stein-Wingert. Die Wanderung dauert etwa eineinhalb Stunden.

Manfred Fetthauer, Initiator und Gründer der ARGE Nister, wird durch das schöne Nistertal führen und den Stellenwert von Gewässern für Flora und Fauna erklären. Begrenzte Teilnehmerzahl. Es wird ein Unkostenbeitrag erhoben. Anmeldung bis 20.09.2025 bei Tel.: 0171 2818065