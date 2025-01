RHEINBREITBACH – Ellen Demuth besucht Bluhm Systeme in Rheinbreitbach

Im Rahmen ihrer Zuhörertour durch den Wahlkreis besuchte die Bundestagskandidatin Ellen Demuth die Bluhm Systeme GmbH in Rheinbreitbach. Vor Ort führte sie Gespräche mit Geschäftsführer Volker Bluhm und Vertriebsleiter Kurt Hoppen. Die Bluhm Systeme GmbH, gegründet 1968, ist ein führender Komplettanbieter für industrielle Produktkennzeichnung. Das Familienunternehmen in zweiter Generation beschäftigt über 600 Mitarbeitende. Die Firmenzentrale befindet sich in Rheinbreitbach, weitere Standorte sind in Belgien, Bulgarien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Österreich, Polen und der Schweiz vertreten.

Während ihres Besuchs informierte sich Ellen Demuth über die innovativen Kennzeichnungslösungen des Unternehmens und betonte die Bedeutung mittelständischer Familienunternehmen für die regionale Wirtschaft. Sie lobte das Engagement von Bluhm Systeme für Qualität und Zuverlässigkeit und zeigte sich beeindruckt von der internationalen Ausrichtung des Unternehmens.

Geschäftsführer Volker Bluhm und der langjährige Prokurist des Unternehmens, Kurt Hoppen, hoben die Wichtigkeit des Dialogs mit politischen Vertretern hervor, um gemeinsam die Rahmenbedingungen für den Mittelstand zu stärken. Sie bedankten sich bei Demuth für ihren Besuch und das konstruktive Gespräch.