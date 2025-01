BAD HÖNNINGEN – Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in Bad Hönningen und Vettelschoß

Donnerstagvormittag führten Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei nach vorausgegangener Bürgerbeschwerde eine Geschwindigkeitsmessung in Bad Hönningen, Am Strang, durch. Die Geschwindigkeit ist im Messbereich innerhalb geschlossener Ortschaften auf 50 km/h begrenzt. Hierbei ahndeten die Polizeibeamten sechs Geschwindigkeitsverstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 74 km/h.

Freitagmorgen überwachten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz an der Grundschule in Vettelschoß den Schulweg. Schwerpunkt war dabei die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen. Bei den kontrollierten Fahrzeugen ahndeten die Polizeibeamten drei Verstöße gegen die Gurtpflicht. Die Kinder waren nicht oder nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen. Quelle: Polizei