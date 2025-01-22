RENNEROD – Beinaheunfall durch Trunkenheit am Steuer auf der B 255 bei Rennerod

Mittwochabend, 21.01.2026 kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Beinaheunfall an der Einmündung der L 298 zu der B 255 bei Rennerod. Der 77-jährige, alkoholisierte Pkw-Führer befuhr die L 298 und bog von Rennerod nach links auf die B 255, in Richtung Hellenhahn-Schellenberg ab, übersah dabei aber den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, der die B 255 in Richtung Rehe befuhr. Der musste stark abbremsen und ausweichen und konnte so eine Kollision der beiden Pkw verhindern. Anschließend rollte der Pkw des 77-jährigen sanft in den Straßengraben. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme konnten die Polizeibeamten bei ihm, mit einem Atemalkoholtest, einen erheblichen Atemalkoholgehalt feststellen. Der gefährdete Fahrzeugführer fuhr unmittelbar nach dem Vorfall weiter. Er wird gebeten, sich für eine zeugenschaftliche Vernehmung bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden. Quelle Polizei