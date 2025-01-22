FRIEDEWALD – „Mit offenen Augen durch…“: Schloss Friedewald

Nach der überaus erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr auf der Freusburg beteiligt sich die Interessengemeinschaft Gästeführer Westerwald-Sieg auch am diesjährigen Weltgästeführertag: Am Samstag, 21. Februar, heißt es ab 14 Uhr nach dem Motto für 2026: „Mit offenen Augen durch…“: Schloss Friedewald. Der internationale Aktionstag, der seit 1990 weltweit und seit 1999 in Deutschland begangen wird, richtet den Fokus auf das Berufsbild der Gästeführer sowie auf deren Engagement für die Kultur und Geschichte der jeweiligen Region.

Schloss Friedewald, ein bedeutendes Kulturdenkmal im Westerwald, wurde im 16. Jahrhundert erbaut. Im Laufe der Zeit diente es verschiedenen regionalen Adelsgeschlechtern als Wohnsitz und wurde mehrfach umgebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg war hier über Jahrzehnte die Ev. Sozialakademie beheimatet. Heute beeindruckt das Schloss durch seine historische Architektur, den imposanten Turm und den weitläufigen Park, die Geschichte anschaulich erlebbar machen. Die Gästeführer der Interessengemeinschaft Westerwald-Sieg führen die Gäste zusammen mit der Eigentümer-Familie Sausmikat und dem Historiker und Burgenexperten Dr. Jens Friedhoff durch die Anlage, einen Teil des Gartens und einige der zahlreichen Räume.

Die Führungen im Rahmen des Weltgästeführertags erfolgen ehrenamtlich. Es wird um eine freiwillige Spende gebeten, die direkt der Erhaltung und Renovierung des Schlosses zugutekommt. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Tickets sind kostenfrei online buchbar über www.westerwald-sieg.de. Es gibt aber auch eine Alternative: Am 31. Mai können in Friedewald Führungen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Abenteuer Heimat“ besucht werden. Diese finden um 11 Uhr und 14.30 Uhr statt (aber auch hier nur mit Anmeldung).