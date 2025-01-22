RENGSDORF – Versuchter Aufbruch – Sachbeschädigung eines PKW in Rengsdorf

Am 05.05.2026 im Zeitraum zwischen 18:50 und 19:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz des ALDI-Süd-Marktes in der Westerwaldstraße in Rengsdorf zur Beschädigung eines dort abgestellten Renault Kangoo. Unbekannte brachen das Türschloss der Fahrertür heraus und drückten die Fahrertür ein. Zu einem Aufbruch des PKW kam es dadurch nicht. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei