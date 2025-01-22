WALDBREITBACH – Tanzend in den Sommer starten – Neuer Zumba-Kurs des VfL Waldbreitbach startet am 19. Mai

Lateinamerikanische Klänge, internationale Hits und dazu jede Menge Spaß: Bei der beliebten Sportart „Zumba“ werden kleine Choreografien bestehend aus verschiedenen Tanzstilen eingeübt und in der Gruppe einstudiert. Den nächsten Kurs bietet der VfL Waldbreitbach ab Dienstag, 19. Mai, von 19 bis 20 Uhr im Waldbreitbacher Kolpinghaus (Brückenstraße 12) an. Zumba ist ein dynamisches, begeisterndes und effektives Fitnesstraining. Es strafft den Körper, baut Muskeln auf, stärkt Herz- und Kreislauf und die Kalorien schmelzen dahin. Tanzinteressierte ab 14 Jahren sind eingeladen mit der Zumba-Lehrerin Sonja Reuschenbach sportlich in den Sommer zu starten. Der Kurs beinhaltet zehn Einheiten und kostet 40 Euro; VfL-Mitglieder zahlen 27 Euro. Gerne können Interessierte bei einer Schnupperstunde das Angebot kennenlernen. Weitere Informationen gibt es bei Sonja Reuschenbach unter Tel.: 0160-1804195, per E-Mail an zumba@vfl-waldbreitbach.de oder auf www.vfl-waldbreitbach.de.