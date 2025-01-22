RENGSDORF – Freilaufender Hund im Bereich Rengsdorf hält Polizei in Atem

Am 08. Januar 2026 erhielt die Polizei Straßenhaus Kenntnis über einen freilaufenden Hund im Bereich Rengsdorf. Diverse Verkehrsteilnehmer meldeten, dass das Tier immer wieder auf die Fahrbahn laufe. Mehrere Versuche das Tier zu sichern, schlugen, trotz der Hinzuziehung eines Diensthundeführer sowie eines Tierarztes fehl. Der Hund wurde wie folgt beschrieben: Sehr ängstlich mit einem braun/grau/schwarzem Fell und etwa hüfthoch. Derzeit liegen keinerlei Hinweise auf einen möglichen Besitzer vor. Der oder die Tierhalter werden gebeten sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen. Zeugen, welche Hinweise auf den Verbleib sowie die Eigentümer des Hundes geben können, werden ebenfalls gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der 02634/952-0 zu melden. Quelle Polizei