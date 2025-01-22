ALTENKIRCHEN – „NIRVANA Symphonic Tribute“ gastiert im KulturSalon Stadthalle Altenkirchen

Das Nirvana Symphonic Tribute gastiert am Sonntag, 18. Januar erstmals in Rheinland-Pfalz und feiert die Premiere im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen. Dies ist das Nachholkonzert des ursprünglichen Termins im Oktober 2025, der aufgrund einer Verletzung des Frontmanns verschoben werden musste. Das Konzert beginnt bereits um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr.

Die Band Nirvana beendete ihre Karriere im Jahr 1994. Den Fans blieb es bisher verborgen, wie wunderbar ihre Lieder sich symphonisch anpassen. Der symphonischen Arrangements und die rockige Lebendigkeit von Kurts Gitarre bilden eine Symbiose, als wären sie füreinander gemacht. Rock mit Orchester-Touch!

Die schmutzigen Gitarren, der Garagensound der Rockband und die akademische Ausbildung des Orchesters schaffen eine einzigartige Atmosphäre, die lange nach dem Besuch der Show in Erinnerung bleibt.

Die Begeisterung und Professionalität aller Musiker des Teen-Spirit-Orchestras auf der Bühne bringen Emotionen und Energie direkt in´s Herz. Bei diesem Konzert werden nicht nur die großen Hits von Nirvana wie „Smells Like Teen Spirit“, „Come As You Are“, „Rape Me“, „In Bloom“ präsentiert, sondern es wird auch viele musikalische Überraschungen geben. Tickets sind unter www.kultur-felsenkeller.de und ab 12. Januar wieder im Kulturbüro, Marktstr. 30 in Altenkirchen erhältlich. Tel.: 02681 7118