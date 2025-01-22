RENGSDORF – Diebstahl von Verkehrszeichen in Rengsdorf

Im Zeitraum zwischen 31. Oktober 2025, 16:00 Uhr und 03. November 2025, 08:00 Uhr kam es in der Ortslage Rengsdorf, im Baustellenbereich Mittel- und Kirchstraße, zum Diebstahl von mehreren Verkehrszeichen. Durch Unbekannte wurden im genannten Zeitraum die Verkehrszeichen entwendet. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei