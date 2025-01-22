ALTENKIRCHEN – Landfrauen besuchen Malstudio in Altenkirchen

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen wollen am 26. November 2025 im Malstudio „alle Tassen im Schrank“ in der Bahnhofstrasse in Altenkirchen Tassen und andere Keramiken bemalen.

Zur Wahl stehen über 200 verschiedene Rohlinge und mehr als 80 Farben und Beschichtungen.

Vielleicht fehlt ja noch ein persönliches Geschenk zum Weihnachtsfest. Anmeldung bis zum 16.11. 2025 bei Tel.: 0171/2818065 oder per Mail an Landfrauen.ak@web.de