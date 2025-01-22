REICHENBERG – Verkehrsunfall auf der B 274 bei Reichenberg – Motorradfahrerin schwer verletzt

Die alleinbeteiligte 25-jährige Fahrerin eines Motorrads aus dem Westerwaldkreis befuhr die Bundesstraße 274 aus Richtung Reichenberg in Fahrtrichtung Bogel, als sie von der Fahrbahn abkam, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und stürzte. Sie wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Quelle: Polizei