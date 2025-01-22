ALTENKIRCHEN – IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen bietet Steuerberatersprechtage für Existenzgründer an

Die IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen, Wiedstraße 9, 57610 Altenkirchen, bietet regelmäßig kostenlose Informationsgespräche mit einem Steuerberater für Existenzgründer an. Die Gespräche finden persönlich vor Ort statt. Der nächste Sprechtag findet am Donnerstag, 7. Mai 2026 von 8:00 bis 12:00 Uhr statt. Teilnehmen können Existenzgründer sowie Unternehmer, die sich kürzlich selbstständig gemacht haben. In einem kurzen Gespräch haben die Jungunternehmer die Möglichkeit, sich über steuerliche Fragen im Zusammenhang mit ihrer Existenzgründung zu informieren. Es wird empfohlen, eine Liste mit Fragen mitzubringen. Zusätzlich empfehlen wir, vorab das kostenlose Basisseminar für Existenzgründer der IHK Koblenz zu besuchen ( https://www.ihk.de/koblenz/, Suchnummer: 2575).

Die Erstberatung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich und muss spätestens 7 Tage vor dem Termin erfolgen. Anmeldung unter: https://www.ihk.de/koblenz/ (bitte im Suchfeld „4951008“ eingeben). Für weitere Informationen steht Lars Lettau zur Verfügung: Telefon 02681 87897-12 oder per E-Mail: lettau@koblenz.ihk.de.