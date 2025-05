REGION WESTERWALD – Schäden durch Unwetter in den VG Westerburg, Rennerod und Wallmerod

In den Verbandsgemeinden Westerburg, Rennerod und Wallmerod kam es nach Einsetzen der Unwetterlage am Nachmittag des 03. Mai 2025 zu umgestürzten Bäumen und herabgefallenen Ästen. Hierdurch wurde eine Stromleitung in der Ortsgemeinde Seck beschädigt. Weiterhin kam es zu diversen temporären Straßensperrungen und kurzzeitigen und örtlich begrenzten Stromausfällen. Die Ortsfeuerwehren und die Straßenmeistereien waren dauerhaft im Einsatz. Quelle: Polizei