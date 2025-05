LINZ – Diebstahl von Motorrad – KTM Superduke in Linz am Rhein

In der Nacht zwischen Samstag und Sonntag entwendeten Unbekannte ein Motorrad der Marke KTM. Hierzu betraten zwei Täter das Carport des Geschädigten in der Asbacher Straße, Hausnummer 3, und schoben das Krad heraus. Anschließend wurde das Motorrad zum Abtransport vermutlich in einen Transporter geladen. Hinweise zu Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Nummer 02644-943-0 oder per Email unter pilinz@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei