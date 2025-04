REGION – Wahlkreis 1 und 2 – Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Philip Schimkat führen SPD in die Landtagswahl 2026

Die SPD im Kreis Altenkirchen geht mit einem starken Team in die Landtagswahl 2026. Bei zwei Wahlkreiskonferenzen im Hüttenhaus Herdorf bestimmten die Delegierten ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die beiden Wahlkreise – mit klaren Ergebnissen und großer Geschlossenheit:

Im Wahlkreis 1 (Betzdorf/Kirchen) wurde Sabine Bätzing-Lichtenthäler mit 100 % der Stimmen als A-Kandidatin und Colin Haubrich mit 97,36 % als B-Kandidat gewählt.

Im Wahlkreis 2 (Altenkirchen/Flammersfeld) entfielen 95,23 % der Stimmen auf Philip Schimkat als A-Kandidaten, Dr. Kirsten Seelbach wurde mit 100 % als B-Kandidatin bestimmt.

Alexander Schweitzer, Ministerpräsident, der als Gastredner an der Konferenz teilnahm, würdigte die Aufstellung der SPD im Kreis Altenkirchen als starkes Signal für eine zukunftsgerichtete Politik im nördlichen Rheinland-Pfalz: „Sabine Bätzing-Lichtenthäler ist eine der profiliertesten Stimmen unserer Partei. Sie kennt die Herausforderungen und Potenziale des ländlichen Raums wie kaum eine andere – und sie setzt sich mit Klarheit, Kompetenz und Herz für die Menschen vor Ort ein. Als Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion und der rheinland-pfälzischen SPD führt sie unsere Partei im Land mit Stärke, Integrität und einem klaren Kompass. Ihre Arbeit steht für Verlässlichkeit, soziale Gerechtigkeit und einen entschlossenen Gestaltungswillen.“

Auch Philip Schimkat hob er hervor: „Philip Schimkat bringt genau das mit, was es jetzt braucht: aus seiner beruflichen Erfahrung wichtige Sichtweisen im Bereich sozialer Wohnungsbau! Eine tiefe Verwurzelung in der Region, politische Erfahrung und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Er steht mit seinen 26 Jahren für eine Politik, die zuhört, anpackt und gestaltet. Die SPD im Kreis Altenkirchen kann stolz auf so einen engagierten Kandidaten sein.“

Wahlkreis 1: Erfahrung und Aufbruch im Doppelpack – Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, wurde mit 100 % der Stimmen eindrucksvoll als A-Kandidatin bestätigt. „Ich bin überwältigt von diesem starken Rückhalt – und unglaublich dankbar für das Vertrauen. Ich möchte meine Arbeit mit voller Kraft fortsetzen und unseren Wahlkreis weiter voranbringen. In diesen Zeiten braucht es Erfahrung, aber genauso neue Impulse und Ideen. Beides will ich zusammenbringen – für starke ländliche Räume, gute Chancen für alle und eine Politik, die nah bei den Menschen bleibt.“

Colin Haubrich, 20-jähriger Politikwissenschaftsstudent, wurde mit 97,36 % als B-Kandidat gewählt.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen. Mit Sabine an der Seite gehen wir als starkes Team in diesen Wahlkampf. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen – und will zeigen, dass junge Stimmen gehört werden müssen. Für mich heißt Politik: zuhören, anpacken und gemeinsam gestalten – mit und für die Menschen in unserer Region.“

Wahlkreis 2: Bodenständig, engagiert, zukunftsorientiert

Im Wahlkreis 2 wählten die Delegierten Philip Schimkat mit 95,32 % der Stimmen zum A-Kandidaten. Der 26-jährige Industriekaufmann arbeitet als Gebietsvertriebsleiter bei ALHO in Friesenhagen-Steeg. Er ist stellvertretender SPD-Kreisvorsitzender und kommunalpolitisch in Hamm (Sieg) verwurzelt.

„Ich bin fest davon überzeugt: Unsere Region hat enormes Potenzial – aber es gibt auch viel anzupacken. Von deutlich mehr sozialen und bezahlbaren Wohnraum über Bildung bis zur ärztlichen Versorgung. Ich möchte frischen Wind in die Landespolitik bringen und unsere Heimat aktiv mitgestalten – nah an den Menschen und mit klarer Haltung.

Dr. Kirsten Seelbach, Lehrerin und Kreistagsmitglied, wurde mit 100 % zur B-Kandidatin gewählt.

„Ich möchte meine Erfahrung einbringen, um politische Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Region zu stärken – für eine starke Bildung, lebendige Kultur und eine demokratische Alltagskultur vor Ort.“

Sabine Steinau, SPD-Kreisvorsitzende, lobte das Team im Wahlkreis 1: „Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Colin Haubrich stehen für einen gelungenen Mix aus Erfahrung und Aufbruch. Sie bringen Verlässlichkeit und neue Perspektiven in die politische Arbeit – nahbar, kompetent und mit echtem Gestaltungswillen.“

Jan Hellinghausen, SPD-Kreisvorsitzender, betonte zur Aufstellung im Wahlkreis 2: „Philip Schimkat und Kirsten Seelbach kennen die Region wie kaum jemand sonst. Sie vereinen kommunalpolitische Erfahrung, fachliche Stärke und Engagement vor Ort – ein starkes Duo für die Anliegen der Menschen im ländlichen Raum.“ Foto: SPD RLP / Daniel Reißmann