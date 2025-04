NIEDERFISCHBACH – Bewegung tut gut, Gymnastik mit dem DRK – Neue Gruppe in Niederfischbach

Neue Gruppe in Niederfischbach, ab dem 05. Mai 2025, immer montags, in der Turnhalle, in der Konrad-Adenauer Straße 15, von 10.15 bis 11.15 Uhr! Eine leichte und abwechslungsreiche Gymnastik mit und ohne verschiedene Kleingeräte bietet die DRK-Gymnastik, wie hier eine Gruppe vom DRK in Niederfischbach an. Gezielte Übungen zur Förderung von Kraft, Beweglichkeit und Koordination, die einfach zu erlernen sind, so Andrea Reifenrath-Hanke, Übungsleiterin der Gruppe in Niederfischbach. Warum ist Gymnastik im Alter wichtig? Rückenschmerzen, Muskelverspannungen und mangelnde Beweglichkeit sind häufig Folge. Mit zunehmendem Alter sammeln sich Beschwerden an. Wer seinen Körper dagegen fit hält, hat gute Chancen, länger beschwerdefrei, selbstständig und mobil zu bleiben. Deshalb ist Gymnastik in jedem Alter wichtig. Sie wirkt wie ein kleiner Jungbrunnen. Sie kräftigt die einzelnen Muskeln im Körper, macht sie beweglicher und fördert das Zusammenspiel zwischen den Muskelgruppen. Zudem hält sie die Gelenke geschmeidig. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, angenehme Sportkleidung und festes Schuhwerk ist ratsam. Anmeldungen nimmt gerne Andrea Reifenrath-Hanke, Tel. 02742 – 969153 oder weitere Fragen gerne bei Birgit Schreiner, Tel. 02681 – 800644 (vormittags), jedermann ist herzlich wollkommen.