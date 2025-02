REGION – Tibetfreunde Westerwald veranstalten Flaggentag für Tibet in Altenkirchen und Hachenburg.

Am Montag, 10. März 2025, begehen die Tibetfreunde Westerwald den 66. Jahrestag des tibetischen Aufstandes gegen die Unterdrückung und Ausbeutung des tibetischen Volkes durch die Chinesen. Am diesem Tag erinnern Menschen auf der ganzen Welt jährlich an den verzweifelten und verlustreichen tibetischen Volksaufstand von 1959, den die chinesische Armee blutig niederschlug.

Am 10. März um 9.30 Uhr wird vor dem Kreishaus in Altenkirchen gemeinsam mit Landrat Dr. Peter Enders und um 10.30 Uhr vor dem Rathaus in Hachenburg mit Bürgermeisterin Gabriele Greis die tibetische Fahne gehisst. Es wird mit Grußbotschaften, stillem Protest und aktuellen Informationen des tibetischen Volkes gedacht.

Die Tibetfreunde Westerwald sind eine Gruppe von Menschen um MdL Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die für Tibet aktiv sind. Die Gruppe ist offen, sie trifft sich regelmäßig, arbeitet u. a. mit Amnesty International zusammen, veranstaltet Aktionen und informiert über das Schicksal Tibets (www.tibetfreunde-westerwald.de).

„Flagge zeigen für Tibet!“ ist eine Kampagne der Tibet Initiative Deutschland (TID, s. tibet-initiative.de/kampagnen/flagge-zeigen-fuer-tibet/), die seit 1996 Städte, Gemeinden und Landkreise dazu aufruft, am 10. März zum Zeichen der Solidarität mit der tibetischen Bevölkerung die tibetische Flagge zu hissen, die in Tibet bei schwersten Strafen verboten ist, obwohl sie rein spirituellen Charakter hat. Bisher sind bereits über 500 Gemeinden dabei.

Außer Altenkirchen und Hachenburg machen in der Region auch Hamm, Wallmenroth, Wissen, Betzdorf, Oberirsen sowie viele weitere Gemeinden und Privathaushalte mit und hissen am 10. März die tibetische Fahne. Foto von Eckhard Osten-Sacken. Text: Marein Osten-Sacken