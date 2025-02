ALTENKIRCHEN – Jahreshauptversammlung der DLRG Altenkirchen – Rückblick und Zukunftspläne

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Altenkirchen hielt am 14. Februar 2025 ihre Jahreshauptversammlung im Westerwälder Hof in Helmenzen ab. Der erste Vorsitzende Harald Bracht begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder und eröffnete die Sitzung um 19 Uhr.

Ein besonderer Gast an diesem Abend war Fred Jüngerich, der Verbandsgemeindebürgermeister von Altenkirchen-Flammersfeld. Er informierte die Anwesenden über den aktuellen Baustand des neuen Schwimmbades, dessen Eröffnung von der DLRG Altenkirchen bereits sehnsüchtig erwartet wird. Die Mitglieder zeigten großes Interesse an den Fortschritten, da das neue Bad für das Training und die Ausbildung eine zentrale Rolle spielen wird.

Weiterer Ehregast war Christian Düber (Bezirksleiter Westerwald-Taunus), der kurz über die aktuelle Situation des Bezirks berichtete.

In seinem Bericht blickte Harald Bracht auf ein ereignisreiches Jahr 2024 zurück. Die DLRG Altenkirchen ist eine stark wettkampforientierte Ortsgruppe und nahm im vergangenen Jahr an zahlreichen Wettkämpfen teil, darunter die Bezirksmeisterschaften sowie die Rheinland-Pfalz-Mehrkampfmeisterschaften in Bad Kreuznach. Trotzdem stellt neben dem Wettkampfgeschehen auch die Wasserrettung einen immer größer werdenden Bestandteil der Ortsgruppe dar.

Ressortleiter Ralf Haas (Leiter Einsatz) hielt dazu einen Vortrag über die im Jahr 2024 stattgefundenen Weiterbildungen im Bereich der Wasserrettung. Diese stießen auf rege Teilnahme und trugen maßgeblich zur Qualifikation der Mitglieder bei. Besonders hob er die Bedeutung der regelmäßigen Fortbildungen hervor, um für den Ernstfall bestens vorbereitet zu sein. Kooperationen mit der ortsansässigen Feuerwehr sind in Planung.

Neben den Schwimmwettkämpfen absolvierten die Mitglieder dieses Jahr über 170 Sportabzeichen, dies ging aus dem Bericht von Jasmin Jünger (Leiterin Ausbildung) hervor, außerdem wurden eine Vielzahl an Rettungsschwimmkursen angeboten, in denen man das Rettungsabzeichen Bronze bis Gold absolvieren kann. Außerdem informierte Geesche Brenncke, 2. Vorsitzende und Referatsleiterin Kleinkinderschwimmen über den aktuellen Stand der Kurse. Diese sind weiterhin gut besucht und erfreuen sich auch über viele ehrenamtliche Helfer.

Der Schatzmeister Fabian Fuchs legte im Anschluss seinen Finanzbericht vor, aus dem hervorging, dass der Verein wirtschaftlich solide aufgestellt ist. Auch die Jugendwarte berichtete über die Aktivitäten des vergangenen Jahres, unter anderem sei hier die Beteiligung am Karnevalszug zu nennen. Ein Sommercamp mit dem Schwerpunkt „Rettung“ ist für den Sommer in Planung.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war die Planung für 2025. Die DLRG Altenkirchen blickt auf ein 50 Jahre Vereinsarbeit zurück, dieses soll am 30.08. in Werkhausen mit einem großen Fest gefeiert werden.

Da die Ehrungen für langjährige Mitglieder und besondere Verdienste im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums im August stattfinden sollen, wurden an diesem Abend keine regulären Ehrungen vorgenommen. Eine Ausnahme bildete jedoch eine nachgeholte Ehrung aus dem vergangenen Jahr: Jana Pflicht erhielt das Verdienstzeichen in Gold für ihr herausragendes Engagement in der DLRG.

Zum Abschluss dankte Harald Bracht allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz und betonte die Bedeutung der DLRG für die Region. Mit einem geselligen Beisammensein klang der Abend aus. (jap)