REGION – Terminankündigungen des Naturparks Rhein-Westerwald e. V. – Naturparkveranstaltungen im Juni 2025

Im Rahmen des Jahresprogramms „Der Natur auf der Spur“ finden in diesem Jahr wieder zahlreiche Naturerlebnisangebote des Naturparks Rhein-Westerwald statt. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der Naturparkveranstaltungen im Juni 2026.

Auf Händlerreise am Limestor

Montag, den 08. Juni um 9:00 Uhr. Seien Sie Teil einer geführten Erlebniswanderung mit historischem Händler und Einblicken in den Warenverkehr der Römerzeit. Der Kostenbeitrag liegt bei 5 Euro. Leitung: Christian Havenith – Zielgruppe: Jedermann, mit Grundkondition – Anmeldung: 0177 2349157, gemuesesorten@aol.com – Treffpunkt: Römerwelt, Erlebnismuseum und Limesinformationszentrum, Arienheller 1, 56598 Rheinbrohl

Kochen wie die Römer am Limes

Samstag, den 20. Juni um 10:00 Uhr. Basierend auf den Funden entlang des UNESCO Welterbeclusters erkunden wir in einem aktiven Kochworkshop die Küche einfacher Soldaten, mittlerer Beamten und der reichen Villenbesitzer. Der Kostenbeitrag liegt bei 10 Euro. Leitung: Christian Havenith. Zielgruppe: Jedermann – Anmeldung: 0177 2349157, gemuesesorten@aol.com – Treffpunkt: Römerwelt, Erlebnismuseum und Limesinformationszentrum, Arienheller 1, 56598 Rheinbrohl. Weiter Information finden Sie auf der Website: www.naturpark-rhein-westerwald.de