KREIS NEUWIED – Verschobene Müllabfuhr und Schließung der Wertstoffhöfe aufgrund des Pfingstmontags (25.05.)

Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied informiert über die geplanten Nachfuhren sowie die Schließung der Wertstoffhöfe aufgrund des Pfingstfeiertags. Die Müllabfuhr wird aufgrund des Pfingstmontags verschoben, es sind dementsprechend Nachfuhren geplant.

Die Abfuhrtermine vom …

Mo., den 25.05., werden auf den Di., den 26.05.,

Di., den 26.05., werden auf den Mi., den 27.05,

Mi., den 27.05., werden auf den Do., den 28.05.,

Do., den 28.05., werden auf den Fr., den 29.05.,

Fr., den 29.05., werden auf den Sa., den 30.05.,

…verschoben.

Die Termine im Abfuhrkalender berücksichtigen dies bereits.

Die Wertstoffhöfe Neuwied, Linkenbach und Linz bleiben am Pfingstmontag geschlossen. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Entsorgung entsprechend an einem anderen Tag zu planen. Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied weist außerdem darauf hin, dass für die Abfuhr der grünen Tonne die PreZero GmbH zuständig ist. Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.abfall-nr.de.