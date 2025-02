REGION – Seit 2021 im Einsatz für den Fachkräftenachwuchs der Region: „Westerwälder Naturtalente“ starten in ihre 5. Auflage – Die Ausbildungsinitiative zur Berufsorientierung veröffentlicht seine beliebte Ausbildungsfibel für drei Landkreise – Erfolgsstory wird fortgeschrieben

Trotz eines leichten Anstiegs neu abgeschlossener Ausbildungsverträge bleibt der Mangel am Fachkräftenachwuchs im Westerwald eine Herausforderung. Zum Beleg: Allein im Bezirk der Handwerkskammer Koblenz sind aktuell 1.504 Ausbildungsplätze unbesetzt – ein alarmierender Anstieg gegenüber den 1.050 offenen Stellen aus dem Vorjahr. Umso wichtiger ist es, junge Menschen frühzeitig auf die vielfältigen Ausbildungsperspektiven in der Region aufmerksam zu machen. Genau hier setzen die „Westerwälder Naturtalente“ an. „Die gemeinsame Ausbildungsinitiative der Landkreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis, der Wirtschaftsförderungen und der Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“ bietet die wohl umfangreichste Übersicht zu Karriere- und Ausbildungsmöglichkeiten in der Region“, betonte der Vorsitzende des Verwaltungsrates von Wir Westerwälder, Landrat Achim Hallerbach.

Mehr als 160 Unternehmen haben in den vergangenen Jahren bereits von den Vorzügen des Projektes profitiert und Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit für ihre Ausbildungsberufe und Studienangebote genutzt. Herzstück der Initiative ist und bleibt die gedruckte Ausbildungsfibel, welche an die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9-12 an allen 79 Schulen der drei Landkreise verteilt und zum Teil bereits ab der Klasse 7 für den Unterricht zur Berufsorientierung eingesetzt wird.

Ob im Unterricht, eigenständig oder zusammen mit den Eltern: Beim Durchblättern eröffnet sich den Jugendlichen die enorme Vielfalt der beruflichen Landschaft des Westerwaldes. Vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum international agierenden Unternehmen sind nahezu alle Branchen, Betriebsgrößen und Lehrberufe in Fibel vertreten. „Die Unternehmen haben die Chance, sich durch das Buch und die dazugehörigen Online-Medien als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren und dem Fachkräftenachwuchs so ein vielversprechendes Zukunftsangebot zu machen“, betonen die drei Landräte Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen), Achim Hallerbach (Kreis Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis) unisono.

„Durch unzählige Gespräche mit Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und Unternehmen wissen wir: Der Bedarf an Orientierung ist absolut da. Mit der Ausbildungsfibel haben wir Nachschlagewerk zum Anfassen geschaffen, dass gern genutzt und aktiv nachgefragt wird“, erklären Saskia Schumacher, Projektverantwortliche der „Naturtalente“ und Sandra Köster, Vorständin von Wir Westerwälder.

Die Verteilung der Ausbildungsfibel an den Schulen und somit rund 10.000 Schülerinnen und Schülern der ausbildungsrelevanten Schuljahrgänge erfolgt traditionell kurz vor den Sommerferien. Interessierte Unternehmen können sich noch bis zum 14. April 2025 bei Saskia Schumacher, Projektbeauftragte bei ATTENTIO, melden und Teil der Westerwälder Naturtalente werden. Ein besonderer Dank geht auch an die Sparkassen Neuwied und Westerwald-Sieg und die Schütz GmbH aus Selters, die als Sponsoren das Naturtalente-Projekt seit der ersten Stunde unterstützen.

Kontaktdaten: Saskia Schumacher, ATTENTIO: Tel.: 02662 – 948007-30 Mail: naturtalente@attentio.de. Kontaktdaten: Wir Westerwälder Sandra Köster s.koester@wir-westerwaelder.de