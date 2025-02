HORHAUSEN – Sachbeschädigung und Vandalismus in Horhausen/WW

In der Nacht kam es am Busbahnhof in Horhausen/WW zu einer Sachbeschädigung durch Unbekannte. Bereits zum wiederholten Male wurden mehrere Scheiben der Wartehäuschen zerstört. Zum Tathergang können keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei