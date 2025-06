REGION – Sabine Bätzing-Lichtenthäler lädt ein: „Insta-Live mit…“ – Heimische Landtagsabgeordnete im Gespräch mit Juso-Vorsitzendem Philipp Türmer

Bevor die politische Sommerpause beginnt, setzt die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler ihre erfolgreiche digitale Gesprächsreihe „Insta-Live mit…“ fort. Am Montag, den 30. Juni 2025, begrüßt sie den Vorsitzenden der Jusos, Philipp Türmer, live auf Instagram.

Im Zentrum des Gesprächs stehen die Ergebnisse des SPD-Parteitags im Juni sowie eine erste Zwischenbilanz der neuen schwarz-roten Bundesregierung. Gemeinsam werden die beiden Sozialdemokraten darüber diskutieren, welche Schwerpunkte nun gesetzt werden müssen, um insbesondere auch wieder das Vertrauen von jungen Menschen zurückzugewinnen. Darüber hinaus wird es auch um die wichtige Bedeutung der rheinland-pfälzischen SPD auf Bundesebene gehen.

„Philipp Türmer gehört zu den spannendsten Nachwuchspolitikern in unserer Partei. Ich habe ihn bereits bei den Koalitionsverhandlungen als klugen und engagierten Kopf erlebt. Es ist beeindruckend, wie er als Juso-Vorsitzender klare sozialdemokratische Positionen vertritt und dabei den Dialog sucht. Genau solche Stimmen braucht unsere Partei – und genau darum freue ich mich auf dieses Gespräch.“, so Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die Vorsitzende der SPD im Mainzer Landtag und in Rheinland-Pfalz.

Das beliebte Format „Insta-Live mit…“ bietet seit mehreren Jahren authentische Einblicke in politische Diskussionen, fernab von Podien und Pressekonferenzen. Wer dabei sein möchte, sollte sich Dienstag, den 30. Juni 2025 in der Zeit von 20:00 Uhr bis 20:30 Uhr freihalten. Dann findet via Instagram über das Profil von Sabine Bätzing-Lichtenthäler (@sabine_baetzing) die Live-Übertragung statt, bei der währenddessen gerne Fragen gestellt und mitdiskutiert werden kann.