BAD HÖNNINGEN – Verkehrsunfallflucht in Bad Hönningen

Am 24. Juni 2025 ereignete sich im Zeitraum zwischen 14:00 und 16:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Bad Hönningen in der Sprudelstraße. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten PKW und beschädigte ihn. Im Anschluss entfernte er sich von der Örtlichkeit, ohne Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Linz/Rhein unter der 02644 9430 zu melden. Quelle Polizei