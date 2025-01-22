REGION – Politischer Aschermittwoch der SPD Rheinland-Pfalz in Mainz

Am Mittwoch, 18. Februar, findet der diesjährige Politische Aschermittwoch der SPD Rheinland-Pfalz um 18:30 Uhr (Einlass: 18 Uhr) im Frankfurter Hof in Mainz statt.

Mit dabei sind Alexander Schweitzer, Ministerpräsident und Spitzenkandidat der SPD Rheinland-Pfalz, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Landesvorsitzende der SPD Rheinland-Pfalz, Gregory Scholz, Generalsekretär, sowie Doris Ahnen, Michael Ebling und viele weitere Persönlichkeiten der SPD Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus wird Christina Grom, die Fastnachts-Protokollerin des Gonsenheimer-Carneval-Vereins (GCV), den Abend um einen passenden Beitrag bereichern. Das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Gonsenheim wird für die musikalische Stimmung sorgen.

Die SPD Kreisverbände Altenkirchen und Westerwald organisieren eine Busfahrt in die Landeshauptstadt mit Zustiegen in Altenkirchen · Betzdorf · Hachenburg · Montabaur.

Der Preis für Busfahrt und Heringsessen (alternativ ein veganes Gericht) und ein Getränk, liegt bei 15 Euro.

Für die Teilnahme sind zwei Anmeldungen erforderlich:

Busfahrt: https://eveeno.com/spd-bus

Veranstaltung: https://form.jotform.com/260273149235354