HACHENBURG – 37-jähriger führt PKW unter Betäubungsmitteleinfluss in Hachenburg

Mittwoch, 11.02.2026, führten Beamte der Polizeiinspektion Hachenburg in den Abendstunden im Stadtgebiet Hachenburg Verkehrskontrollen durch. Bei der Kontrolle eines 37-jährigen Mannes ergab sich der Verdacht auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Quelle Polizei