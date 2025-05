REGION – Naturgenuss Offensive für Rindfleisch aus der Region – 2. Naturgenuss Westerwälder Beef Wochen von Mai bis Juni – Für Qualität und Vielfalt regionalen Rindfleischs sensibilisieren

Die 2. Naturgenuss Westerwälder Beef Wochen wollen von Mai bis Juni Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch die heimische Gastronomie für die Qualität und die Vielfalt regionalen Rindfleischs sensibilisieren. Rund zehn Aktionen laden zu Information, Erlebnis und Genuss bei Erzeugern und Gastgebern der Regionalinitiative ein.

Limousin, Charolais, Black Angus, Galloway oder Schottisches Hochlandrind sind für Rindfleisch-Liebhaberinnen und Beef-Liebhaber wohlklingende Namen, denn sie stehen für exzellente Fleischrinderrassen, die alle auch im Westerwald gehalten und zumeist über die Höfe direktvermarktet werden. „Der Westerwald bietet bestes Weideland für die zahlreichen Rinderrassen, die hier -oft sogar oft in Bio-Qualität aufgezogen- als Garant für einzigartigen Fleischgenuss stehen“, unterstreicht Landrat Achim Hallerbach.

In der Westerwälder Naturgenuss Netzwerkinitiative von Naturpark Rhein Westerwald und Wirtschaftsförderung des Landkreises Neuwied sind allein schon über 25 der rund 70 Erzeugerbetriebe Rinderhalter, die ihr Fleisch über den Verkauf ab Hof einem qualitätsorientierten Publikum anbieten. Es müssen also keine weiten Wege zurückgelegt werden, will man an gutes Rindfleisch aus der Region gelangen.

Obwohl der Westerwald mit diesem Thema fast eine Art Alleinstellungsmerkmal herausgebildet hat, ist es dennoch vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht bewusst, an welcher guten regionalen Lebensmittel-Quelle sie quasi in Nachbarschaft wohnen. Es ist Zeit, dass sich daran etwas ändert, finden Irmgard Schröer, Geschäftsführerin des Naturparks Rhein Westerwald und Jörg Hohenadl, Mitarbeiter der Kreis-Wirtschaftsförderung und Projektleiter der Naturgenuss Initiative.

Die Westerwälder Beef Wochen sollen deshalb von Mai bis Juni auf das besonders breit gefächerte Rindfleischangebot der Naturgenuss Erzeuger-Höfe aufmerksam machen. Dafür ist ein bunter Reigen von Veranstaltungen geschnürt, der den Genuss und das konkrete Kennenlernen von Rinderrassen, Zubereitungsarten und Rindfleischerzeugern im Fokus hat.

Landrat Achim Hallerbach, der die Bedeutung dieser Regionalinitiative seit dem Start Ende 2019 immer wieder hervorhebt und mit unterstützt, sieht die Westerwälder Rindfleischwochen als wichtigen Schritt im Ausbau der regionalen Wirtschaftskreisläufe an. Darüber hinaus verdeutlichen diese Aktionen den Qualitätsanspruch, dem sich die Region Westerwald auch in vielen anderen Feldern verpflichtet fühlt. „Wir können stolz auf die gute Verfügbarkeit regionalen Rindfleischs sein und sollten auch im Konsumentenverhalten immer wieder den Blick zuerst auf die regionalen Angebote werfen. Ihr Absatz sorgt für den Erhalt unserer Infrastruktur jetzt und zukünftig und zahlt auch auf die aktuellen Themen von Nachhaltigkeit und Klimaschutz ein“, betont der Kreis-Chef und lädt ein, die geplanten Aktionen zu besuchen.

Während eines Beef-Tastings am 18. Mai in der Grillschule Herschbach wird das Fleisch von mehr als acht verschiedenen Rinderrassen verkostet. Eine Höfe-Tour mit BBQ am 31. Mai in Müller´s Hofladen in Kausen führt zum Rinderhalter mit Wanderung, Verkostungsstationen und Open Air-Burger-Genuss. Das Nose-to-tail Menü am 28. Mai bei „DIE IDEE“ in Nordhofen bringt längst vergessene Teile des Rinds kulinarisch zu neuen Ehren, der Rindfleisch-Kochworkshop am 14. Juni in der Grillschule Herschbach zeigt, wie heimisches Rindfleisch am Grill perfekt gelingen kann und das Schmorklassiker-Menü am 21. Juni im Landhotel Fernblick in Hümmerich verbindet Naturgenuss mit der wunderbaren Aromenfülle dieser Zubereitungsarten. Abgerundet werden die Aktionen durch weitere Individual-Angebote der Partner.

