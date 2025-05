KAISERSLAUTERN – Rollerfahrer stürzt auf der L 395 – Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

Mittwochnachmittag kam es auf der Landstraße 395 zwischen Kaiserslautern und Einsiedlerhof zu einer Verkehrsunfallflucht. Wie ein 58-jähriger Rollerfahrer den Beamten mitteilte, war er gegen 16:15 Uhr vom Einsiedlerhof kommend in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs. Dort kam ihm ein silberner Kombi entgegen, der in die Straße „Im Haderwald“ abbog. Um einen Zusammenstoß mit dem Wagen zu vermeiden, machte der Zweiradfahrer eine Vollbremsung, verlor das Gleichgewicht, stürzte und verletzte sich. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Ein Rettungswagen brachte den 58-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem unbekannten Fahrer machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen. Quelle: Polizei