REGION – Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler launcht neue Website

Die heimische Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler freut sich, die Onlineschaltung ihrer neuen Website bekannt zu geben. Die Website wird eine zentrale Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger sein, um stets die neuesten und wichtigsten Informationen zur politischen Arbeit der Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion, sowie zu aktuellen Themen und Veranstaltungen zu erhalten.

„Mit meiner neuen Website möchte ich den direkten Kontakt zu den Menschen in meinem Wahlkreis erleichtern und Transparenz in meiner politischen Arbeit schaffen“, erklärt Bätzing-Lichtenthäler. „Es ist mir wichtig, dass alle Interessierten schnell und unkompliziert Zugang zu Informationen haben und sich aktiv an politischen Diskussionen beteiligen können.“

Die Website wird regelmäßig aktualisiert und bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter unter anderem:

-Aktuelle Nachrichten: Informationen über politische Entwicklungen, Veranstaltungen und Initiativen.

-Kontaktmöglichkeiten: Einfache Wege, um mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen oder Anliegen zu äußern.

-Terminübersicht der Bürgersprechstunden

-Ressourcen: Zugang zu wichtigen Dokumenten, Berichten und Publikationen.

Bätzing-Lichtenthäler lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, die neue Website zu besuchen und sich über ihre Arbeit zu informieren. „Ich freue mich auf den Austausch und darauf, gemeinsam mit Ihnen an einer positiven Zukunft für unseren Wahlkreis zu arbeiten“, so die Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion weiter. Die neue Website ist ab sofort unter: www.baetzing-lichtenthaeler.de erreichbar.