ALTENKIRCHEN – NEITERSEN – 71 Abiturientinnen und Abiturienten aus der Schulgemeinschaft des Westerwald-Gymnasiums Altenkirchen verabschiedet

ALTENKIRCHEN – Den Jackpot geknackt, nach 13 Spielrunden den finalen Punktestand erreicht! Abitur! – 71 Abiturientinnen und Abiturienten aus der Schulgemeinschaft des Westerwald-Gymnasiums Altenkirchen verabschiedet

Die Abschlussfeier des Abiturjahrgangs 2025 des Westerwald-Gymnasiums fand in der Wiedhalle in Neitersen statt. Dort wurden 71 glücklich strahlende Abiturientinnen und Abiturienten aus der Schulgemeinschaft verabschiedet.

Die Erste Stellvertretende Schulleiterin Ines Krämer und die MSS-Leiterin Jana Beneke gratulierten in ihrem, die Entlassungsfeier einleitenden Grußwort den frisch gebackenen Abiturientinnen und Abiturienten zum Abitur und dankten allen, die im schulischen und im familiären sowie privaten Umfeld diese auf ihren verschiedenen Wegen und den sich bietenden Herausforderungen unterstützt und begleitet hatten.

Darüber hinaus begrüßten sie die Ehrengäste, den Landrat Dr. Peter Enders als Vertreter des Schulträgers, den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Fred Jüngerich, den Bürgermeister der Stadt Altenkirchen Ralf Lindenpütz, ferner Simone Bellersheim und Thomas Roos vom Schulelternbeirat, den Vorsitzenden des Vereins der Freunde und Ehemaligen Torsten Löhr und Andreas Wassermann.

Sowohl der Landrat Dr. Peter Enders als auch der VG-Bürgermeister Fred Jüngerich betonten jeweils in ihren Grußworten, dass die bisherigen schulischen und persönlichen Erfahrungen den Abiturientinnen und Abiturienten das Rüstzeug gäben, sich neuen Aufgaben im Studium oder im Beruf zu stellen. Nicht nur dort, sondern auch neue vielfältige Herausforderungen würden die jungen Menschen in der heutigen Gesellschaft in politisch turbulenten Zeiten erwarten. Beide betonten unabhängig voneinander die guten beruflichen Perspektiven und Zukunftsaussichten im Landkreis bzw. in der Verbandsgemeinde. Die diesbezügliche Attraktivität nicht nur der Region, sondern auch der Stadt Altenkirchen hob Bürgermeister Ralf Lindenütz in seinem Grußwort hervor, der zudem für eine Ausbildung im Handwerk warb.

In ihrer Rede gratulierte Simone Bellersheim, Vertreterin des Schulelternbeirates, nicht nur den Abiturientinnen und Abiturienten zum Bestehen des Abiturs, sondern teilte als Mutter eines Abiturienten die Freude und den Stolz darüber mit den anderen Eltern und Familienangehörigen.

Torsten Löhr vom Verein der Freunde und Förderer des Westerwald-Gymnasiums gratulierte, assistiert von Andreas Wassermann, den Abiturientinnen und Abiturienten zum Bestehen des Abiturs und warb in seinem Grußwort dafür, seinen Stärken und Träumen zu folgen.

Die vier Jahrgangsstufensprecher Tom Etzbach, Luis Heiermann, Nicolas Müller und Jannis Schneider erinnerten in ihrer Rede an die Höhepunkte ihrer Schulzeit, u.a. das Varieté und die Studienfahrten nach Griechenland und Lissabon. Sie bedankten sich bei ihren Familien und Freunden sowie bei ihren langjährigen schulischen Unterstützern und Begleitern, bei den Sekretärinnen, bei der Bibliothekarin, bei den Hausmeistern, bei der Schulleitung, der MSS-Leitung sowie ihren Lehrerinnen und Lehrern.

Der Schülersprecher Janne Rößling (MSS 11) gratulierte den Abiturientinnen und Abiturienten herzlich und bedankte sich für schöne gemeinsame schulische und außerschulische Erlebnisse.

Stellvertretend für das Kollegium verabschiedeten sich Nicola Gmach und Riccardo Behr in ihrem Grußwort von den Abiturienten und Abiturientinnen. Passend zum diesjährigen Abimotto „Cabino Royal … um jeden Punkt gepokert“ griffen sie Anekdoten der Mittel-, aber vor allem Oberstufenzeit, des Varietés und der Studienfahrten als Pokerpartien und Roulettespiele humoristisch auf. Mit ihrem Gesangsbeitrag bereicherten Lena Hermann und Diana Gulevskiy die Feier musikalisch.

Die Höhepunkte der Abiturfeier bildeten die feierliche Zeugnisausgabe. In ihrem Rahmen wurde auch das 5.000. Abiturzeugnis seit Bestehen des Westerwald-Gymnasiums an Leonard Theiß überreicht, und die Preise an die Abiturientinnen und Abiturienten, die besondere Leistungen im sozialen, gesellschaftlichen und schulischen Bereich sowie in ihren einzelnen Unterrichtsfächern gezeigt haben, verliehen.

Die Preisträgerinnen und Preisträger im Einzelnen: Landrat Dr. Peter Enders ehrte Eva Boor mit dem Preis für soziales und gesellschaftliches Engagement. Außerdem sprach ihr die Deutsche Gesellschaft für Philosophie für ihre im Fach Philosophie erbrachten besonderen Leistungen die Anerkennung aus. Als jahrgangsbeste Abiturientin wurde Eva Boor zudem traditionsgemäß vom Verein der Freunde und Ehemaligen des Westerwald-Gymnasiums geehrt.

Dennis Frank erhielt vom Förderverein den Preis für das drittbeste Abitur. Der Förderverein ehrte auch den jahrgangsbesten Abiturienten, der erst mit Beginn der Oberstufe ans Westerwald-Gymnasium kam, Léon Boll. Fabio Lindscheid wurde als Zweitbester im Abitur mit dem Raiffeisen-Preis der VG Altenkirchen-Flammersfeld geehrt. Außerdem erhielt er den Geschichtspreis des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz für die besten Leistungen im Fach Geschichte in der Oberstufe. Für herausragende Leistungen im Fach Deutsch sprach ihm das Westerwald-Gymnasium seine Anerkennung aus. Darüber hinaus wurde ihm der Preis für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule des Bildungsministeriums überreicht.

Sandro Lindscheid erhielt aus den Händen des Stadtbürgermeisters Ralf Lindenpütz den Sonderpreis der Stadt Altenkirchen als den Schüler, deren Punktzahl dem Stadtalter von 711 Jahren am nächsten kam. Außerdem verlieh ihm die Deutsche Physikalische Gesellschaft den DPG Buchpreis als Anerkennung für sehr gute Leistungen im Fach Physik. Den DPG Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft als Anerkennung für sehr gute Leistungen im Fach Physik erhielten auch Dennis Frank und Kai Müller. Karina Seitz wurde vom Verband Biologie für ihr besonderes Interesse und ihre herausragenden schulischen Leistungen im Bereich der Biologie gewürdigt. Arne Sippel wurde für seine herausragenden Leistungen im Fach Mathematik mit dem Abiturpreis 2025 der Deutschen Mathematiker-Vereinigung geehrt. Den jahrgangsbesten Abiturienten im Fach Chemie, Leon Herbershagen, würdigte die Gesellschaft Deutscher Chemiker mit dem GDCH-Preis 2025. Luis Heiermann erhielt für seine hervorragenden Leistungen im Leistungsfach Erdkunde den Geographie Preis vom Verband Deutscher Schulgeographen, Landesverband Rheinland-Pfalz. Den Rahmen der Ehrungen nutzten die Sekretärinnen, um sich bei Artur Friesen für seine außerordentliche Hilfsbereitschaft bei der Aufnahme von ukrainischen Schülerinnen und Schüler und seine große Unterstützung in sämtlichen Verständnisfragen zu bedanken. Fotos. Nicola Gmach und Oliver Stopinski