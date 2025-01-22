REGION – Großzügige Förderung aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm für Oberbieber und Isenburg

Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann und die Bundestagsabgeordnete Dr. Tanja Machalet freuen sich über eine herausragende Nachricht aus Berlin: Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am heutigen Nachmittag aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes Fördermittel in Höhe von insgesamt über 158.000 Euro für die Kirche Oberbieber und die Burgruine Isenburg bewilligt.

Nachdem Beschluss des Ausschusses in Berlin erhält die Kirche in Oberbieber 122.000 Euro und die Burgruine Isenburg profitiert mit 36.722,50 Euro von der erheblichen Zuschussmaßnahme, die auch der Pflege und langfristigen Erhaltung historischer Baudenkmäler dient.

Dr. Thorsten Rudolph, MdB und Mitglied des Haushaltsausschusses, begrüßt die gute Nachricht ausdrücklich und hebt hervor, dass Denkmalschutzpolitik auf Bundesebene eine wichtige Rolle spielt und direkt vor Ort spürbare positive Effekte erzielt.

„Dieses Förderprojekt trägt erheblich zum Erhalt unseres kulturellen Erbes in meinem Wahlkreis Neuwied bei. Es freut mich sehr zu sehen, wie Bundesmittel direkt vor Ort wirken und historische Stätten stärken.“ Horstmann ergänzt: „In meinem Heimatort Oberbieber wird durch diese großzügige Förderung auch die Kirche gestärkt, zumal in nächster Zeit Reparaturen am Kirchturm anstehen. Die Mittel ermöglichen schnelle und dringend notwendige Maßnahmen.“ Sie fügt hinzu: „Die Burgruine Isenburg ist eine beeindruckende historische Stätte, die ebenfalls Pflege benötigt. Das Fördergeld wird hier spürbare Impulse für Erhaltung und Pflege setzen.“

Dr. Tanja Machalet ergänzt: „Der Denkmalschutz ist eine zentrale Aufgabe, die unsere Geschichte bewahrt und zukünftige Generationen inspiriert. Die Unterstützung aus dem Bundesprogramm zeigt, dass Kultur- und Denkmalschutz bundesweit Priorität hat und direkt vor Ort wirkt.“

Die beiden Abgeordneten betonen, dass der Erhalt und die Pflege historischer Denkmäler nicht nur Kultur, sondern auch Standortfaktor, Bildung und Tourismus stärken. Die Bewilligung des Fördervolumens sei ein starkes Signal für das Engagement des Bundes zur Sicherung des kulturellen Erbes in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus.