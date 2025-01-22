ISENBURG – 36.000 Euro Bundesförderung für die Sanierung der Burgruine Isenburg

Der Einsatz hat sich gelohnt. Ellen Demuth MdB kann gute Nachrichten aus Berlin verkünden: Die Burgruine Isenburg im Landkreis Neuwied erhält rund 36.000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes. Das Förderprogramm unterstützt den Erhalt bedeutender Kulturdenkmäler. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat die Förderung nun beschlossen.

„Ich freue mich sehr, dass sich der Einsatz für die Unterstützung des Bundes für unsere Region gelohnt hat. Die Isenburg ist ein wichtiges Wahrzeichen und Teil unserer Heimatgeschichte“, erklärt die Wahlkreisabgeordnete Ellen Demuth, die in den vergangenen Monaten verschiedene Gespräche zur Isenburg geführt hat.

Konkret gefördert werden bei der Isenburg Sicherungsmaßnahmen am Torturm der östlichen Mauer sowie an einer weiteren Wegemauer. So soll die historische Substanz bewahrt und die Ruine weiterhin sicher zugänglich bleiben. Die frei zugängliche Ruine liegt am beliebten Premiumwanderweg Iserbachschleife und ist ein Anziehungspunkt für viele Besucherinnen und Besucher in der Region.

Ein besonderer Dank Demuths gilt dem Freundeskreis der Isenburg e. V. für das ehrenamtliche Engagement: „Die Förderung ist auch eine Anerkennung für ihren Einsatz vor Ort“, so Demuth abschließend.