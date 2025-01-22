REGION – FREIschaufeln statt ZUschaufeln! – Appell des Kreisfeuerwehrverband die Hydranten schnee- und eisfrei zu halten!

Auch im Kreis Altenkirchen ist der Winter eingekehrt. So schön die Natur und die Schneemengen auch sind, so stellen sie nicht selten auch eine Gefahr dar. Nicht nur auf den Straßen kann der Schnee für Unfälle sorgen, sondern auch beim Einsatz der Feuerwehr kann Schnee zum echten Problem werden. Die Feuerwehren stellen bei Einsätzen in den Wintermonaten immer wieder fest, dass ein Teil, der für die Entnahme von Löschwasser benötigten Hydranten, welche sich meist in der Fahrbahn, im Gehweg oder seltener auch im Randstreifen eingebaut sind, vereist und oft mit Schnee bedeckt sind.

Besonders die Hydranten, welche auf Gehwegen oder an Straßenrändern liegen, werden beim Räumen von Schnee oft übersehen oder gar mit einer Schicht Schnee überhäuft. Dies kann im Einsatzfall wertvolle Sekunden kosten. Eine hierdurch verzögerte Brandbekämpfung kann unter Umständen Menschenleben kosten und hohe Sachschäden verursachen.

Die Standorte der Hydranten sind mit entsprechenden Hydranten-Schilder gekennzeichnet. Aus diesem Grund appelliert der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Altenkirchen Volker Hain an alle Bürger und Bürgerinnen, die einen Hydranten in der Nähe ihres Grundstückes haben, nicht nur den Hydranten selbst, sondern auch das dazugehörige Hydranten Schild freizuräumen. Ihre Feuerwehr wird es Ihnen danken.