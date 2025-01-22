KOBLENZ – Einbruch in Erdgeschosswohnung in der Mainzer Straße in Koblenz

Im Laufe des Montags, 05. Januar 2026, kam es in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mainzer Straße zu einem Einbruch. Täter gelangten durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters in die Wohnung. Anschließend wurden einige Zimmer durchwühlt, Wertgegenstände wurden nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei nicht entwendet. Die Polizei Koblenz bittet um Zeugenhinweise unter 0261/92156-300 oder pikoblenz1@polizei.rlp.de. Quelle Polizei