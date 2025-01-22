REGION – Eine spannende Fahrt in den Europa-Park Rust – Angebot von Kreisjugendpflege Neuwied und Jugendpflege VG Rengsdorf-Waldbreitbach vom 12. bis 13. Oktober 2026

Vom 12. bis 13. Oktober 2026 bietet die Kreisjugendpflege Neuwied in Kooperation mit der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach eine spannende Fahrt in den Europa-Park Rust an. Teilnehmen können Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren, die gemeinsam zwei erlebnisreiche Tage im größten Freizeitpark Deutschlands verbringen möchten. Neben actionreichen Attraktionen und spannenden Shows erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch eine Übernachtung im Camp-Resort inklusive Frühstück, sodass ausreichend Zeit bleibt, den Park in vollen Zügen zu genießen. Die Kosten für die Fahrt betragen 165 Euro und beinhalten die Busanreise, den Eintritt sowie die Übernachtung mit Frühstück. Interessierte können sich ab sofort über den QR-Code im Flyer anmelden.

Weitere Informationen: Jugendpflege VG Rengsdorf-Waldbreitbach – E-Mail: jugendpflege@vg-rw.de. Telefon: 02634 61-115