OBERBIEBER – Auf ein Wort – Jan Einig bietet Sprechstunde in Oberbieber an

In der Reihe „Auf ein Wort mit Jan Einig“ sucht Neuwieds Oberbürgermeister regelmäßig die verschiedenen Stadtteile auf, um mit den Einwohnerinnen und Einwohnern direkt in Kontakt zu treten. Dieser persönliche Austausch ist Jan Einig eine Herzensangelegenheit. Als nächster Stadtteil ist am Montag, 01. Juni, Oberbieber an der Reihe. Von 16.00 bis 18.00 Uhr sind die Neuwiederinnen und Neuwieder eingeladen, an der Sprechstunde im Ev. Gemeindehaus, Pfarrer-Herbert-Köhler-Str. 1, teilzunehmen.

Möglich ist dies unter www.neuwied.de/buergersprechstunde, per E-Mail an oberbuergermeister@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 261. Zur Planung der Einzelgespräche ist es hilfreich, bei der Anmeldung kurz das Anliegen zu schildern.