REGION – Besucherfahrt in den Landtag – politischer Austausch in Mainz

Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Michael Wäschenbach machte sich im Februar erneut eine Besuchergruppe aus dem Wahlkreis auf den Weg nach Mainz. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des rheinland-pfälzischen Landtags zu werfen und mehr über die parlamentarische Arbeit zu erfahren.

Nach der Ankunft in der Landeshauptstadt stand zunächst eine Führung in der St. Stephan Kirche an. Diese umfasste einen tiefen Einblick in die Historie der schon 1036 Jahre alten Pfarrkirche sowie das Erlebnis des gotischen Kreuzganges. Das Highlight der Führung waren die in Deutschland einzigartigen Chagall-Fenster. Diese wurden von dem russisch-französischen, jüdischen Maler Marc Chagall entworfen und stehen heute noch als Symbol der jüdisch-deutschen Aussöhnung. Vor einem in verschiedenen leuchtenden Blautönen gehaltenen Hintergrund zeigen sie biblische Gestalten und Ereignisse.

Im Anschluss wurden die Besucher in den rheinland-pfälzischen Landtag eingeführt und über dessen historische, und heutige Bedeutung aufgeklärt. In dem anschließenden Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten Michael Wäschenbach ging es um aktuelle politische Themen, die die Menschen im Wahlkreis bewegen. Diskutiert wurden unter anderem Fragen zur regionalen Entwicklung, zur finanziellen Ausstattung der Kommunen sowie bundes- und landespolitische Herausforderungen. Ein besonderes Anliegen der Bürger war die Gesundheitsversorgung sowie die Ortsumgehung B 54 in Rennerod, welche seit 32 Jahren ohne Erfolg von der Landesregierung geplant wurde.

„Der direkte Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern ist mir besonders wichtig. Nur wenn wir wissen, wo der Schuh drückt, können wir Politik praxisnah gestalten“, betonte Wäschenbach. Auch die Teilnehmenden nutzten die Gelegenheit, ihre Anliegen und persönlichen Erfahrungen einzubringen. Viele Fragen drehten sich darum, wie politische Entscheidungen zustande kommen und welche Möglichkeiten der Mitwirkung es gibt. Außerdem wurde die Zukunft des Wahlkreises bezüglich Sicherheit, Einzelhandel, der Entwicklung der Innenstadt und des Nachfolgekandidaten Johannes Behner thematisiert.

Daran anknüpfend stand ein Informationsprogramm im Landtag auf dem Plan. Neben einer Einführung in die Abläufe und Zuständigkeiten des Parlaments erhielten die Gäste auch die Möglichkeit, die Arbeit der Abgeordneten aus nächster Nähe kennenzulernen. Besonders beeindruckt zeigten sich viele vom Plenarsaal und der historischen Bedeutung des Hauses.

Zum Abschluss blieb noch Zeit für einen gemeinsamen Aufenthalt in der Mainzer Innenstadt bzw. auf dem Markt, bevor die Gruppe am Abend mit vielen neuen Eindrücken die Heimreise antrat.