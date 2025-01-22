KREIS ALTENKIRCHEN – Neue Angebote der Kreisjugendpflege

Die Kreisjugendpflege hat wieder einige Angebote für Kinder und Jugendliche vorbereitet: Am Freitag, 6. März, 16 bis 18 Uhr, wird in Altenkirchen Keramik bemalt. Kinder und Jugendliche ab acht Jahren sind herzlich eingeladen, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und eigene Keramikstücke farbenfroh zu gestalten. Die Teilnahme kostet 14 Euro pro Person. Materialien werden gestellt.

Am Samstag, 7. März, organisieren die Jugendpflegen des Kreises Altenkirchen und des Westerwaldkreises einen besonderen Tagesausflug Bonn für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Nach einem Stadtbummel geht es am späten Nachmittag in das Junge Theater Bonn, wo die Gruppe eine Theateraufführung von „Die drei ??? – Im Auge des Sturms“ besucht. Das Stück bringt die bekannten Detektive Justus, Peter und Bob live auf die Bühne. Die Teilnahme am Ausflug kostet 15 Euro. Im Preis enthalten sind die Busfahrt nach Bonn und zurück sowie der Eintritt zur Theateraufführung.

Um das Gestalten von Trockenblumenkränzen geht es dann am Samstag, 14. März, von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr in Berod. Am Vormittag wird mit kleinen Messingringen im Durchmesser von 7 cm und am Nachmittag mit Bambusringe im Durchmesser von 10 cm gearbeitet. Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren lernen hier, wie sie aus getrockneten Blumen, Gräsern und anderen Naturmaterialien einzigartige Kunstwerke zaubern können. Veranstalter ist die Kreisjugendpflege Altenkirchen in Kooperation mit der Ortsgemeinde Berod. Die Teilnahme beträgt 20 Euro pro Workshop.

Interessierte Erziehungsberechtigte können ihre Kinder beim Kreisjugendamt Altenkirchen, Anna Beck, per E-Mail unter anna.beck@kreis-ak.de, anmelden.