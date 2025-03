RANSBACH-BAUMBACH – Verkehrsunfallflucht in Ransbach-Baumbach

Die Geschädigte parkte ihren Pkw am Dienstagabend, 11. März 2025, gegen 18:40 Uhr, auf dem Anwohnerparkplatz eines Mehrfamilienhauses „Am Seeufer“ in Ransbach-Baumbach. Am Mittwochnachmittag, 12. März 2025, gegen 16:00 Uhr, wurde ein Schaden an dem Pkw festgestellt. Ein Unbekannter hatte den parkenden Pkw beim Einparken oder Ausparken gestreift und dadurch beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Quelle: Polizei