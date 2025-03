ALTENKIRCHEN – Erfolgreiche Tagesfortbildung zur Satzungsgestaltung für Vereine

In einer erfolgreichen Kooperation zwischen der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und dem Haus Felsenkeller Soziokulturelles Zentrum e.V. fand eine praxisorientierte Fortbildung zur Satzungsgestaltung für Vereine in Altenkirchen statt. Die Veranstaltung wurde den Teilnehmenden kostenfrei angeboten und stieß auf großes Interesse, da viele Vereinsvorstände in der Region ihre Satzungen überprüfen und anpassen möchten.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Haus Felsenkellers übernahmen die Organisation und sorgten für eine rundum gelungene Veranstaltung im Martin-Luther-Saal der Ev. Kirchengemeinde Altenkirchen. Die Schulung war für maximal 30 Teilnehmende ausgelegt, um eine intensive und individuelle Betreuung zu ermöglichen. Mit dieser Begrenzung wurde sichergestellt, dass jede und jeder am Veranstaltungstag optimal von den vermittelten Inhalten profitieren konnte.

Der Referent, Rechtsanwalt Michael Roecken, bekannt für seine Fachkompetenz und unterhaltsame Vortragsweise, brachte aktuelle Urteile sowie zahlreiche Praxisbeispiele mit und gab den Teilnehmenden wertvolle Tipps zur Satzungsgestaltung. Besonders Vereine mit älteren Satzungen erhielten gezielte und individuelle Unterstützung.

Eine zentrale Erkenntnis der Fortbildung war, dass die Teilnehmenden sich der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten einer Satzung nicht bewusst waren. Es wurde auch deutlich, dass vermeintlich harmlose Formulierungen in bestimmten Fällen zu Blockaden innerhalb eines Vereins führen können. Die Schulung half den Mitmachenden, ihre Satzungen zukunftssicher zu gestalten und sich besser aufzustellen.

Neben der rechtlichen Sicherheit wurde auch betont, wie eine klare Satzung das Vereinsleben erleichtern und interne Abläufe effizienter gestalten kann. Die Anwesenden äußerten sich begeistert und dankbar für das Angebot, das ihnen wertvolle Impulse für die Arbeit in ihren Vereinen lieferte.

Mit diesem erfolgreichen Fortbildungsangebot wurde ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Vereinsstrukturen in der Region geleistet. Für Fragen zum Ehrenamt und zur Unterstützung der Vereinsarbeit steht Ihnen Rebecca Seuser in der Verbandsgemeindeverwaltung gerne zur Verfügung. Sie erreichen sie unter der Rufnummer 02681-85-250 oder per E-Mail: rebecca.seuser@vg-ak-ff.de.

Foto: Referent Michael Roecken erklärte ausführlich verschiedenen Fallstricke einer Vereinssatzung.