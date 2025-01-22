RANSBACH-BAUMBACH – Verkehrsunfall in Ransbach-Baumbach

Am 01. September 2025 gegen 21:12 Uhr ereignete sich ein Frontalzusammenstoß in der Rohrhofstraße, Einmündung Sälzerstraße in Ransbach-Baumbach. Der PKW eines 19 Jahre alten Fahrzeugführers befuhr die L 300 aus Richtung Ransbach-Baumbach kommend in Richtung Ebernhahn und beabsichtigte nach links in die Sälzerstraße abzubiegen. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 21 Jahre alten Fahrzeugführers. Zwei Personen mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (Es bestand keine Lebensgefahr) Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Auslaufende Betriebsstoffe machten weiterhin eine Reinigung der Fahrbahn notwendig. Quelle: Polizei